Emeb Judith, no Cidade Nova, comemora Jubileu de Prata com festa

A Emeb Professora Judith Almeida Curado Arruda, no Cidade Nova, comemora neste sábado (7) os 25 anos desde a sua fundação. E para as comemorações de seu Jubileu de Prata, a unidade escolar preparou, com uma proposta do programa “Escola da Gente”, da Unidade de Gestão de Educação (UGE), uma comemoração aberta a toda a comunidade escolar a partir das 10h.

A programação terá início com as falas das autoridades, seguidas de homenagens aos familiares presentes da patrona, dos educadores e estudantes ilustres. Na sequência, será a vez de um show musical apresentado pela banda composta por estudantes e integrantes da escola e da UGE, como o Núcleo de Artes e o projeto Encantaê. As homenagens encerram-se com a apresentação de um vídeo em homenagem à escola e com a abertura das exposições dos trabalhos de Artes e fotografias da unidade ao longo dos 25 anos e dos textos de todos os seus atuais 700 estudantes sobre o aniversário, trabalhados em gêneros textuais diversos por cada um dos anos das turmas de Ensino Fundamental que compõem a escola.

A patrona

Inaugurada no ano 2000 pela prefeitura, a unidade escolar tem como patrona Judith Almeida Curado Arruda. Nascida em Jundiaí em 1921, Judith foi professora e a diretora do primeiro parque infantil de Jundiaí (instituição equivalente às atuais escolas de Educação Infantil 1, para crianças de até três anos), em 1946. Em sua extensa carreira dedicada à Educação, atuou também em Campinas e em São Paulo, e foi também sócia-fundadora do Clube da Lady.