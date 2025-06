Cinema no Expressa terá curtas e filme com atriz jundiaiense

A Sala São Paulo-Minas de cinema do Espaço Expressa recebe no mês de junho uma programação gratuita e especial, com destaque para as exibições de curtas-metragens. Por meio de uma parceria da Unidade de Gestão de Cultura (UGC), a sala será um dos pontos de exibição da 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos (MCDH) e, pelo Cinema Pontos MIS, projeto do qual já faz parte, a “telona” trará este mês a Mostra Livre de Cinema.

Nesta última, uma das produções exibidas será “Dona Irene”, curta-metragem protagonizado por uma “prata da casa”, a atriz jundiaiense Basilides Ortega. Prestes a completar 83 anos, 40 deles dedicados à carreira de atriz, Basilides adianta ao público o que esperar da obra. “A convite do diretor e roteirista Gustavo Campos, gravamos ‘Dona Irene’ em Jundiaí há cerca de três anos. Quem assistir, irá reconhecer nas externas lugares como a Serra do Japi e a Vila Arens. A história conta como Irene consegue, de forma esperta, manipular a cuidadora contratada por seu filho para lhe fazer companhia. O Gustavo brincava comigo: ‘Me empresta ‘você’ para a Dona Irene? Não mude nada, seja assim feliz, ardilosa, dramática e extrovertida’ e eu emprestei”, brincou.

Como dona Irene, Basilides foi premiada, em agosto de 2024, como melhor atriz em festival de filme realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos. A premiação soma-se a outros troféus e menções honrosas em festivais e cerimônias. Isso tudo na estreia da atriz no cinema. “Sempre quis ser atriz, mas meus pais não deixaram. Quando me tornei avó, aos 43 anos, recebi o incentivo do meu marido e comecei a estudar. De lá para cá, foram centenas de peças, de todos os tipos, inclusive monólogos, além de viagens por todo o Brasil e para outros países, como Áustria, Estados Unidos e Portugal. Apesar de ter feito muitos comerciais, ‘Dona Irene’ foi minha estreia no cinema”, comentou Basilides, que não tem planos de parar e no mês passado gravou o primeiro capítulo de uma série para televisão na qual também será protagonista.

Programação Pontos MIS