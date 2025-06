Sesc Jundiaí integra Territórios do Comum

Até o dia 15 de junho, o Sesc São Paulo realiza a 3ª edição da ação em rede Territórios do Comum. Presente em 31 unidades da capital, interior e litoral, a programação reúne mais de 170 atividades com: mutirões, feiras, debates, vivências, laboratórios, encontros e cursos, juntando pessoas, ideias e ações capazes de estimular a compreensão dos territórios como um sistema complexo, integrado, produtor e detentor de seus próprios saberes.

Territórios do Comum articula as áreas de Educação para Sustentabilidade, Educação para Acessibilidade, Valorização Social e Turismo Social. A cada edição, uma linha temática orienta as atividades e promove ações educativas a partir de mapeamentos realizados pelas unidades do Sesc, valorizando iniciativas sociais, experiências comunitárias e saberes locais. A proposta convida o público a refletir sobre os territórios como espaços vivos e socialmente construídos, a partir de relações das pessoas com o espaço e entre si.

Com o tema Resiliência e Regeneração Para Cidades e Comunidades Sustentáveis, proposta que dialoga com a meta da ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas - número 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), bem como os desafios das mudanças climáticas, a ação reforça a importância da adaptação da sociedade para a construção de cidades e comunidades resilientes, ao buscar possibilidades e caminhos para a construção de estruturas e espaços mais seguros; bem como a restauração de ecossistemas, para interromper e reverter a degradação de ambientes, buscando erradicar a pobreza, garantir a segurança alimentar, combater as mudanças climáticas e prevenir uma extinção em massa.