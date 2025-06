Para visita técnica educacional, Jundiaí recebe comitiva do DF

A Unidade de Gestão de Educação (UGE) recebe ao longo desta semana a visita técnica de uma comitiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal (DF), interessada nas políticas públicas e boas práticas do Município principalmente com foco na Educação Infantil (crianças de até cinco anos). A primeira reunião de trabalho foi realizada na tarde desta segunda-feira (02), no Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância (Ciempi), em frente ao Complexo Argos.

A comitiva distrital é composta pela assessora de Estratégias da Educação Básica, Marta Elias; pela diretora de Educação infantil, Fabrícia Estevão da Silva; pelas gerentes de Atenção às Instituições Educacionais Públicas e das Parceiras, respectivamente, Suzane Barbosa e Regina Delgado; e da gestora de uma das organizações parceiras do DF no segmento Infantil Hellen Mota.

A política pública educacional de Jundiaí é conhecida nacionalmente pela qualidade do serviço oferecido às crianças, principalmente na Primeira Infância. Por isso, temos pesquisado os indicadores do Município e os espaços de aprendizagens oferecidos, juntamente com a escuta das crianças e a intersetorialidade das pastas na execução dessas políticas. É uma cidade que se propõe a ouvir a criança e a levar suas demandas até o Poder Público, com o envolvimento das diversas secretarias. A Infância é onde tudo surge e quisemos conferir o que Jundiaí tem feito nesse âmbito”, explicou Marta. O DF conta com cerca de 70 mil estudantes somente na Educação Infantil e está em fase de construção de seu Plano de Educação decenal.