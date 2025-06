Afastada do trabalho, jundiaiense se endividou para salvar gato

A jundiaiense Karolayne Tenório Covas, tentando salvar a vida de um de seus gatinhos, acabou se endividando. Afastada do trabalho e com o marido desempregado, ela precisou internar o pet às pressas por conta de uma Cistite Enfisematosa. Após o tratamento do felino, porém, ela ficou com uma dívida e agora pede ajuda para conseguir pagar o consultório veterinário que a atendeu.

O gato de Karolayne, Chiquinho, teve a infecção que quase foi para a corrente sanguínea. Ela, então, o levou a uma clínica veterinária, mas os gastos estavam altos e ela precisou levá-lo para casa. Ainda assim, deve R$ 1,2 mil pelos procedimentos e medicamentos que Chiquinho precisou. "Percebi que o Chiquinho vinha apresentando sintomas de talvez uma infecção urinária que evoluíram. A temperatura dele já estava muito baixa, e precisou de internação. Quando eu vi que a vaquinha não estava andando, eu assinei um termo de responsabilidade e tirei ele da clínica", conta.

"Comprei os medicamentos mais importantes, que era o antibiótico e o remédio de gastrite, mas faltou comprar remédio. Hoje o Chiquinho está estável, não está 100% bem, mas preciso levar ele em um retorno e até agora não consegui o dinheiro", conta.