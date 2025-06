Inscrições para curso de Assistente de Logística terminam sexta

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss), em parceria com o Senac, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Assistente de Logística, com bolsa de estudos 100% integral. São 33 vagas disponíveis e as aulas têm início no dia 10 de junho, com turmas no período noturno, das 18h às 22h, de segunda a sexta-feira.

A oportunidade é ainda mais estratégica por acontecer em Jundiaí, um dos principais polos logísticos do Brasil, que concentra grandes empresas e centros de distribuição. O curso é voltado para quem busca qualificação profissional e melhores chances no mercado de trabalho — e tudo sem custo algum.

As inscrições são feitas online, por meio do formulário no link: https://forms.gle/5nYj43qGC6jvewEM7. O preenchimento é por ordem de envio, considerando hora, minuto e segundo.