APAE de Jundiaí promove sua primeira SIPAT

Com o tema “Prevenção de Acidentes e Segurança Psicológica no Trabalho”, a APAE de Jundiaí realizou, entre os dias 26 e 30 de maio, a sua primeira SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. O evento, promovido pela recém-formada CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), marcou um momento histórico para a instituição, reafirmando o compromisso com o bem-estar físico e emocional de seus colaboradores.

Na segunda-feira (26), a semana teve sua abertura oficial com um café da manhã para os colaboradores, diretores e parceiros. Em seu discurso, o presidente da APAE de Jundiaí, Edison de Moraes Gonçalves, destacou a importância desse novo ciclo na entidade. “Este é um momento histórico para a nossa APAE, pois marca o início de uma nova etapa no cuidado com quem cuida — a todos que dedicam diariamente seu tempo, energia e coração ao nosso trabalho”, afirmou. Ele também ressaltou que a segurança psicológica é prioridade, reforçando a construção de um ambiente acolhedor, respeitoso e saudável.

A presidente da CIPA, Wagna Fonseca, reforçou a relevância da programação elaborada pelos membros da comissão especialmente para a semana. “A programação da SIPAT foi pensada e preparada com muito carinho para todos vocês, com atividades que nos ajudarão a pensar sobre algo que já faz parte do nosso dia a dia: o cuidado com as pessoas”, afirmou, durante o café da manhã.