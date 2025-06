Rota dos Sabores é lançada na região do Champirra

Na ocasião também foi apresentado o site oficial da nova Rota onde já é possível consultar as opções gastronômicas, as lojas especiais, além dos pontos de visitação e hospedagem. As atrações estão distribuídas em vários bairros, como Bosque dos Pinheirinhos, Champirra, Engordadouro, Fernandes, Horto Florestal, Parque da Represa e São José da Pedra Santa.

Entre as opções gastronômicas que integram a Rota estão o Rancho do Baiano, no bairro São José da Pedra Santa; Aroma da Fazenda, no Parque da Represa; Cantina Pietra Santa, no bairro São José; Lambuza, no Engordadouro; Quinta da Paz BR e Vinícola Oliveira, no Champirra; Quinta dos Alves, no Corrupira; Rosas do Horto, no Bosque dos Pinheirinhos; e Vinícola Saccomani, no Horto Florestal.

Além disso, a Cantina Pietra Santa, a Quinta da Paz BR e as vinícolas Oliveira e Saccomani compõem também a lista de pontos de visitação, que inclui ainda os parques municipais da Cidade, do Engordadouro, do Trabalhador (Corrupira) e o Mundo das Crianças; além do Parque de Bicicleta Montanhas (Bosque dos Pinheirinhos), a Hípica Vitória (Horto Florestal), a ArtBox Chás, Infusões e Presentes Afetivos (Chácara Morada Mediterrânea) e a Farm Box, que integra também a lista de lojas especiais da Rota.

Durante a cerimônia, o prefeito Gustavo Martinelli também ressaltou a importância da iniciativa para a cidade. “É um dia especial, estamos dando início a um novo capítulo na valorização das nossas raízes, da nossa cultura, dos nossos produtores e empreendedores. A Rota dos Sabores chega para destacar aquilo que temos de mais autêntico, os sabores de Jundiaí. Essa nova rota turística une tradição e inovação”, afirmou.