Acidente com três motos deixa um morto na Bandeirantes

Um acidente envolvendo três motocicletas deixou uma pessoa morta na manhã desta segunda-feira (1º), na Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. A colisão ocorreu por volta das 8h, no km 55 da pista norte.

Segundo informações colhidas no local, uma das motos trafegava pela faixa 2 quando colidiu lateralmente com outra motocicleta que seguia pela faixa 3. Com o impacto, o condutor perdeu o controle, a moto tombou e ele foi atropelado por uma terceira motocicleta que vinha logo atrás, também na faixa 3.

Três pessoas ficaram feridas. Duas sofreram ferimentos leves, e uma das vítimas foi socorrida em estado grave ao Hospital São Vicente, onde morreu pouco antes das 9 horas.