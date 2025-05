PSDB tem convenção dia 5 e manter ‘tucano’ é pauta

O PSDB convocou sua convenção nacional para o próximo dia 5 de junho e deve decidir sobre a incorporação ou fusão com o partido Podemos, que está praticamente definida. Mas um dos assuntos que tem sido debatido pelos filiados é sobre a manutenção dos símbolos da sigla, como o famoso tucano.

O presidente do PSDB em Jundiaí, Fernando Souza, destaca que a parceria dos dois partidos têm uma função importante de fortalecer as legendas e o objetivo é que as características de cada um sejam mantidas. “Existem diversas propostas para que um não se sobreponha ao outro, como manter o número do Podemos com o logo do PSDB. Isso é importante porque não tem um partido ‘engolindo’ o outro, ambos tem que estar representados”, explica.

Ele acredita que manter o tucano como símbolo será importante. “Desde a fundação do partido é utilizado, acho que é bom se puder permanecer”, diz, lembrando que o PSDB não deve perder suas características e nem correr o risco de acabar com esta possível fusão ou incorporação. “As lideranças tucanas têm perfil de responsabilidade financeira, são bons gestores, não há municípios ou mesmo estados que após um mandato do PSDB tenha tido problemas financeiros”, diz.