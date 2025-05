HSV mantém certificações de Rede Integrada e Centro de Trauma

A Prefeitura, por meio da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), também ressalta a importância dessa certificação. “É muito importante termos uma rede completa — hospital, serviços de Pronto Atendimento (PAs), SAMU e UBSs - com acreditação internacional, que demostra o compromisso da gestão com a qualidade do atendimento e a segurança dos usuários”, enfatiza a gestora de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci.

A Acreditação ONA é um dos principais selos de qualidade hospitalar no país, certificando instituições que adotam padrões internacionais de excelência. A renovação dessa certificação destaca o papel estratégico do Hospital São Vicente na rede pública regional, consolidando sua reputação como referência em assistência segura, eficaz e centrada no paciente.

Somado a isso, o reconhecimento do HSV como Centro de Trauma, nesta sexta-feira (30), reforça seu compromisso com o atendimento especializado em urgências e emergências, posicionando o hospital como referência em situações de alta complexidade. Após análise da equipe de avaliadores, o HSV mantém o nível máximo de excelência na Certificação da Rede de Gerenciamento de Pacientes Politraumatizados, concedida por meio da parceria entre o Instituto Qualisa de Gestão (IQG) e a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT).