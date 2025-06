Drones reforçam segurança em Jundiaí e ampliam monitoramento

Com queda registrada nos principais crimes patrimoniais (roubo e furto) no primeiro trimestre deste ano, Jundiaí aposta na ampliação do uso de tecnologia como aliada da segurança pública. A Guarda Municipal tem utilizado drones em operações de monitoramento e apoio em campo, e a previsão da gestão é aumentar o número de equipamentos e treinar mais agentes para sua utilização.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), entre janeiro e março de 2025, foram registrados em Jundiaí 1.094 furtos e 183 roubos. No mesmo período de 2024, foram 1.159 furtos e 217 roubos. Em todo o ano passado Jundiaí somou 4.741 furtos e 729 roubos. A queda no número de ocorrências neste início de ano reforça a aposta do poder público em soluções tecnológicas para consolidar essa tendência.

Um dos destaques é a utilização de drones pela Guarda Municipal, que já apresenta resultados positivos no apoio e monitoramento de diversas ocorrências. Segundo o gestor de Segurança Pública do município, Guilherme Rigo, há planos para ampliar significativamente o uso desses equipamentos.