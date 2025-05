Curso técnico em Defesa Civil segue com inscrições abertas

Com aula inaugural marcada para o dia 28 de julho, as inscrições para o curso inédito de Técnico em Defesa Civil na Etec Vasco Antônio Venchiarutti prosseguem até dia 10 de junho. Jundiaí torna-se o primeiro município do interior a oferecer gratuitamente o curso técnico.

Voltado à formação de profissionais capacitados para atuar na prevenção de desastres, mitigação de riscos e preparação da população para situações de emergência, o curso ter terá duração de 12 meses, com aulas presenciais de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h45.

O coordenador da Defesa Civil de Jundiaí, coronel João Osório Germano Gimenez, destacou a importância da formação. “É uma profissão com demanda tanto na esfera pública quanto na privada. Existe uma carência de profissionais capacitados, e essa formação vem suprir essa necessidade, qualificando novos agentes para atuar na proteção da população”, afirmou.