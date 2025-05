Avião aterrissa em Jundiaí, após problemas com trem de pouso

Na noite desta quinta-feira (29), uma aeronave de pequeno porte que decolou de Goiás enfrentou um problema no trem de pouso, precisou gastar combustível e conseguiu pousar em segurança no no Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí.

Para garantir um pouso mais leve, o avião de prefixo PT-LHZ sobrevoou a região do Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo, seguiu para Atibaia e, em seguida, dirigiu-se ao aeroporto em Jundiaí.

Foram momentos de apreensão na região. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou oito viaturas ao local, assim como o helicóptero Águia da Polícia Militar, para acompanhar a aeronave.