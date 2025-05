Fatec Jundiaí fará 1º Simpósio de Segurança em Logística

Com o tema “Por uma logística mais segura e sustentável, hoje e amanhã”, a cidade de Jundiaí será palco do 1º Simpósio de Segurança em Logística, que acontece no próximo dia 3 de junho, na Fatec Jundiaí. O evento é uma iniciativa da própria instituição e conta com o apoio da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT).

Voltado a profissionais, estudantes e interessados no setor logístico, o simpósio busca fomentar o debate sobre segurança do trabalho, sustentabilidade e inovação tecnológica no segmento. Entre os destaques da programação, estão fóruns com especialistas, cases de sucesso e apresentações sobre inteligência artificial e fatores humanos na logística.

O diretor de Ciência e Tecnologia da UGDECT, Tiago Antunes, ressalta a relevância da iniciativa para o desenvolvimento do setor na cidade. “Jundiaí é um dos principais polos logísticos do Brasil. Apoiar eventos como este é fortalecer a segurança, a inovação e a sustentabilidade em uma área estratégica para a economia local. A troca de conhecimento entre universidade, empresas e poder público é fundamental para preparar nossos profissionais e tornar nossas operações cada vez mais eficientes.”