Com queda de temperatura, Noites Frias amplia atendimento

A Defesa Civil Estadual alerta para queda acentuada nas temperaturas em diversas regiões do estado, inclusive nas cidades da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). A mudança no clima é provocada pela passagem de uma frente fria acompanhada por rajadas de vento e por uma intensa massa de ar polar.

Nesta quinta-feira (29), o dia iniciou com muitas nuvens e a máxima não deve passar dos 20°C. A mínima prevista para o fim da noite é de apenas 10°C, com umidade relativa do ar em torno dos 42%.

Diante deste cenário, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (Ugads), coloca em prática a Operação Noites Frias, com o objetivo de garantir acolhimento e proteção às pessoas em situação de rua.