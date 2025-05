FormIDOSO transforma vidas com acolhimento e cidadania

Toda quinta-feira, das 9h às 10h30, cerca de 30 pessoas idosas se reúnem no CRAS Central de Jundiaí. Em rodas de conversa ou em atividades, compartilham histórias, desafios e aprendizados. É o Grupo FormIDOSO, criado em setembro de 2023 para oferecer acolhimento e fortalecer vínculos entre idosos cadastrados no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A proposta vai além das atividades recreativas: busca valorizar o envelhecimento, promover autonomia e sociabilidade, além de orientar sobre direitos e políticas públicas. “Esse é principalmente um grupo de prevenção e promoção do envelhecimento ativo e saudável”, explica Valdemar Donizeti de Sousa, psicólogo e gerontólogo do CRAS Central, com mais de 20 anos de atuação com a terceira idade.

Estratégia amplia participação e acolhimento