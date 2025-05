Campanha 'Acelerando Corações' vai sortear um Chevrolet Onix

No período de 29 de maio a 15 de junho, a cada R$ 500 em compras (que poderão ser somados) nas lojas e quiosques participantes darão direito a um (1) número da sorte para concorrer ao sorteio do carro. Para tanto, o cliente deve efetuar o cadastro com seus dados pessoais e respectivos comprovantes fiscais de compras pelo Aplicativo Maxi.

O sorteio será realizado pela Extração da Loteria Federal do dia 21/6/2025, mas a apuração e identificação do ganhador ocorrerá no dia 23/6/2025, a partir das 10h, no Maxi.

Além de concorrer ao carro, o cliente que efetuar compras no valor de R$ 500,00, no período de campanha (ou enquanto durarem os estoques) vai ganhar uma caixa de bombons Cubo ao Leite Amor 145g Cacau Show. O brinde é limitado a um por CPF.

A caixa de bombons será entregue ao participante imediatamente após a contemplação e recebimento do QRCode de autorização para retirada, exclusivamente no Balcão de Trocas (localizado no Piso 1), obedecendo o horário de funcionamento do Maxi Shopping e o prazo de vigência da promoção. O recebimento do brinde está sujeito a disponibilidade de estoque no momento da retirada. O QRCode não garante o brinde ao participante.