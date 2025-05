Mulher é suspeita de aplicar golpe de R$ 3 mi em banco em Jundiaí

Uma mulher que presta serviço para uma instituição bancária, em Jundiaí, foi presa em flagrante, na casa dela, nesta terça-feira (27), suspeita de aplicar golpes no banco, causando prejuízo de mais de R$ 3 milhões. A prisão foi feita por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

De acordo com Polícia, com o objetivo de descobrir e combater crimes de furto e estelionato contra instituição bancária, foi identificada uma mulher - funcionária de uma prestadora de serviço -, que estaria adulterando cadastro e telefones de clientes de alta renda, com objetivo de criar cartões de crédito e efetuar compras.

Quando os criminosos usavam o cartão, a loja ligava para confirmar a compra, mas quem recebia a ligação e confirmava a transação comercial, eram os próprios criminosos. Desta forma o correntista, quando ciente das compras, alegava desconhecê-las e o banco era obrigado a assumir a dívida.