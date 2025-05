João Fonseca estreia com vitória em Roland Garros

O brasileiro João Fonseca teve uma estreia arrasadora em Roland Garros na tarde desta terça-feira (27). Em apenas 1h40 de jogo, o brasileiro mostrou confiança e dominou completamente o polonês Hubert Hurkacz, ex-número 6 do ranking mundial, garantindo vaga na segunda rodada do torneio.

Diante de cerca de 1.500 torcedores na quadra 7 do complexo parisiense, Fonseca, atual número 65 do mundo, impôs seu ritmo desde o início. Ele quebrou o saque do adversário logo no terceiro game e manteve a liderança até o fim da partida, sem dar chances à reação.

O próximo desafio do brasileiro será nesta quinta-feira (29), contra o francês Pierre-Hugues Herbert, que eliminou Benjamin Bonzi em sua estreia.