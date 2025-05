‘Jundiaí feito à Mão’ divulga programação para o mês de junho

A Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Ugaat) divulgou o calendário de junho do programa Jundiaí feito à Mão, que reúne o melhor do artesanato e da criatividade dos artistas do município. Além de garantir o presente do Dia dos Namorados e dos santos da tradição católica ligados às festas juninas, os visitantes podem prestigiar e comprar seus presentes para a família e amigos.

Assim como em todas as primeiras semanas de cada mês, o ponto de vendas dos artistas do programa entre os dias 2 e 7 de junho é a Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz), ao longo do calçadão da rua Barão de Jundiaí.

Já como nas segundas semanas de cada mês, as barracas do programa marcam presença no térreo do Paço Municipal, entre os dias 9 e 13 de junho. O Paço Municipal fica na avenida da Liberdade, s/n – Jardim Botânico, e conta com estacionamento gratuito.

Novidades