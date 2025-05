Jundiaí busca reconhecimento como Cadeia Produtiva Local

Jundiaí deu o primeiro passo rumo ao reconhecimento oficial como uma Cadeia Produtiva Local (CPL) de tecnologia estratégica no Estado de São Paulo. A iniciativa foi marcada por uma reunião de governança que reuniu representantes da Prefeitura de Jundiaí, Fatec Jundiaí, Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí (Atij) e Sebrae.

O encontro contou com a presença do diretor de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí, Tiago Antunes, do diretor da Fatec Francesco Pagnin Bordignon, do presidente da Atij, Vlamir Iene, e da gerente regional do Sebrae, Silvia Furio, acompanhados de seus respectivos corpos técnicos.

A reunião marcou o início da mobilização local para integrar o Programa Estadual de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Locais – SP Produz, promovido pelo Governo do Estado. O programa visa fortalecer os arranjos produtivos setoriais por meio da auto-organização, da cooperação e da articulação entre empresas, instituições de ensino, setor público e entidades da sociedade civil.