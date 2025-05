Coronel Coutinho assume comando da Polícia Militar de SP

O Governo de São Paulo oficializou a troca do Comando Geral da Polícia Militar nesta sexta-feira (23), durante solenidade na Academia do Barro Branco, na capital. O coronel José Augusto Coutinho, que até então era subcomandante da corporação, assumiu o maior cargo da instituição, substituindo o coronel Cássio Araújo de Freitas.

“É uma alegria muito grande estar aqui em um dia tão simbólico. O Coronel Cássio sai hoje com a certeza da missão cumprida e de ter deixado um legado e o Coronel Coutinho assume com a certeza de que vai ser um brilhante comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fará um grande trabalho que vai perpetuar o legado que garante a excelência dessa corporação”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

No dia 17 de abril, o Governo de São Paulo formalizou a troca por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). No lugar dele, entrou o coronel Coutinho que, até então, era subcomandante da corporação. Na mesma data, foi nomeado para o cargo de subcomandante o coronel Erick Gomes Bento, antigo Chefe do Gabinete do Comando Geral da PM. O coronel Cássio, que ocupava o cargo de Comandante desde janeiro de 2023, foi para a reserva.