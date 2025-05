Prazo para declarar o IR termina em menos de uma semana

Faltando menos de uma semana para o fim do prazo da entrega de declaração de imposto de renda, os contribuintes devem ficar atentos. O prazo se encerra às 23h59 da próxima sexta-feira, dia 30 de maio. Quem perder o prazo e estiver obrigado a declarar estará sujeito a multa mínima de R$ 165,74 ou 1% ao mês sobre o imposto devido, limitada a 20%.

Segundo o contador José Carlos Rodrigues, empresário contábil, fundador da PJC Pró Jurídico Contabilidade e delegado do CRCSP em Jundiaí, o ideal é declarar dentro do prazo, mesmo que com informações incompletas. "Depois você pode retificar, mas evita a multa por atraso", orienta.

Para declarar corretamente, é necessário reunir documentos de todas as fontes de renda como salários, aposentadorias, alugueis, honorários e rendimentos de bancos, além de comprovações de bens, saldos bancários e despesas dedutíveis com saúde e educação.