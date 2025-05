Doenças intestinais crescem no país e recuam em Jundiaí

As internações por doenças inflamatórias intestinais (DIIs) aumentaram 61% no Brasil nos últimos dez anos, segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP) com dados do SUS. Em 2024, foram 23.825 hospitalizações contra 14.782 em 2015. Em Jundiaí, os registros do Hospital São Vicente mostram um total de 37 internações ao longo do último ano, com picos nos meses de julho (8) e novembro (5).

Apesar do crescimento nacional, Jundiaí registrou queda nas internações no início de 2025. De janeiro a abril deste ano, foram contabilizadas apenas quatro hospitalizações por doenças inflamatórias intestinais no Hospital São Vicente, contra 12 no mesmo período de 2024.

As doenças inflamatórias intestinais mais comuns são a Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa. A gastroenterologista Larissa Roseiro explica que são patologias crônicas, de causa multifatorial, que afetam o intestino e comprometem a qualidade de vida. “Os sintomas mais frequentes são diarreia, dor abdominal, perda de peso, sangue nas fezes, anemia e fadiga constante”, afirma