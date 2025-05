CSJ realiza visita técnica à ETA-A e reafirma parceria com a DAE

Uma comitiva de representantes da Companhia Saneamento Jundiaí (CSJ) visitou, na última quarta-feira (21), a Estação de Tratamento de Água da DAE Jundiaí no Anhangabaú (ETA-A). Recebidos pelo diretor de Obras, Conservação e Operações, Ulisses Nicioli, e pelo gerente de Tratamento de Água, Erickson Marcanzola, os visitantes conheceram de forma detalhada todo o processo de tratamento da água e as instalações do equipamento.

“Vimos de perto o processo de tratamento e ficamos agradavelmente surpresos com a estrutura da Estação”, conta o diretor presidente da CSJ, Luiz Pannuti. Ele explica ainda que, além do conhecimento técnico, a visita reafirma a parceria entre as empresas. “Essa é uma forma de aproximar esses dois times e fortalecer essa parceria para que possamos, cada vez mais, continuar trabalhando na garantia de saneamento de qualidade para a cidade”.

Há anos a DAE mantém uma parceria de sucesso com a CSJ, que opera o tratamento de esgoto da cidade por meio de concessão. O trabalho integrado entre as empresas trouxe resultados positivos e inovadores para a cidade, como a despoluição e reclassificação do rio Jundiaí, além da universalização do saneamento. Hoje, a DAE atende 99,65% da população com redes de água e 98,81% com redes de esgoto. 100% do esgoto coletado na cidade é tratado.