Granjas de Jundiaí operam normalmente, sem casos suspeitos

A Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo informou nesta semana que não há qualquer caso suspeito de Influenza Aviária ou Doença de Newcastle registrado em território paulista. Em Jundiaí, as 357 granjas e estabelecimentos avícolas estão autorizados a produzir e comercializar normalmente e que não há bloqueios na cidade ou em qualquer outro município do Estado.

A comunicação entre a Coordenadoria e os responsáveis técnicos das granjas é mantida diariamente por meio das regionais. A população pode consumir carne de frango e ovos com segurança, conforme reforça o órgão.

Suspeitas de aves doentes ou com comportamento anormal devem ser notificadas exclusivamente pelo sistema SISBRAVET, do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), para que a Defesa possa agir rapidamente.