Com nebulosidade, mínimas podem cair em Jundiaí

Com presença de nuvens carregadas no céu jundiaiense, esta manhã de sexta-feira (23) trouxe a esperança de que chova na cidade depois de quase duas semanas. A chuva ainda é incerteza, mas a nebulosidade deve baixar a temperatura no fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Se nesta sexta as temperaturas ficam entre 15°C e 21°C, amanhã (24), a mínima deve baixar para 12°C e a máxima ficará em 23°C. Já no domingo, há possibilidade de nevoeiro na cidade e os termômetros devem ficar entre 10°C e 24°C, aumentando a amplitude térmica, que é a diferença entre a mínima e a máxima em um mesmo dia.

Segundo o Climatempo, ainda que não chova neste fim de semana, há previsão de chuva para Jundiaí para o finzinho do mês. Na próxima semana, as temperaturas devem subir até a quarta-feira (28) e, no dia seguinta, quinta (29), a expectativa é de queda. Para o próximo fim de semana, há previsão de chuva.