Casos de Síndrome Respiratória aumentam em Jundiaí

A gestora de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, informa que o cenário vem sendo monitorado e ações tomadas para garantir assistência aos pacientes, devido ao crescente número de internações dos últimos dias. “O país está passando por uma situação crítica. Os quadros desse ano estão evoluindo com mais gravidade e insuficiência respiratória, principalmente em crianças e idosos, pressionando as redes hospitalares pública e privada. Cidades como Piracicaba já decretaram Estado de Emergência. Guarulhos também lançou uma nota sobre a situação do município. Diariamente, avaliamos a situação para a adoção de medidas antecipadas. Diante desse quadro é fundamental, também, que a população tome os cuidados necessários para evitar a transmissão das doenças respiratórias”, alerta a gestora.

Mesmo antes do início do inverno, que se inicia no dia 20 de junho, os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) avançam em várias regiões do País, impactando diretamente na taxa de internações, já que muitos pacientes evoluem com quadros clínicos mais graves, necessitando de medidas de maior complexidade. A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) alerta a população sobre a importância de cuidados básicos para a prevenção da doença.

Cuidados

As Síndromes Respiratórias são transmitidas por meio das secreções das vias respiratórias ao falar, tossir ou espirrar, além do contato com as mãos após tocar em superfícies contaminadas.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Flávia Pagliarde Cerezer, ressalta que, entre as recomendações para evitar a propagação dos vírus estão lavar as mãos com frequência, manter os ambientes bem arejados e seguir a etiqueta respiratória, como cobrir a boca ao tossir ou espirrar. Em caso de sintomas, ainda é recomendado o uso de máscaras para evitar a propagação, especialmente em unidades de saúde, onde há maior presença de pessoas imunossuprimidas e com doenças crônicas.