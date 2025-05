AutoBAn realiza ação educativa e de saúde com caminhoneiros

Reforçando a importância das ações relacionadas ao Maio Amarelo, mês de conscientização sobre segurança no trânsito, a CCR AutoBAn vem realizando diversas atividades com os clientes do sistema Anhanguera-Bandeirantes. Motoristas de automóveis, motociclistas, ciclistas, pedestres e caminhoneiros estão participando de campanhas educativas que trazem a proposta de conscientização sobre os riscos do uso do celular ao volante, da combinação bebida e direção, do uso do corredor por motociclistas, de dirigir cansado, de atravessar a rodovia fora da passarela, entre outros.

Na manhã de ontem (20), equipes de responsabilidade social, operacional e de atendimento pré-hospitalar realizaram momentos de cuidado com os caminhoneiros na área de descanso do Caminhos para Saúde, que fica na Rodovia dos Bandeirantes, km 56, sentido capital, em Jundiaí. Foram oferecidos exames de saúde gratuitos, como aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Além da saúde, profissionais da concessionária reforçaram as orientações sobre o uso do celular e suas consequências negativas nas rodovias. Também foram distribuídos brindes aos participantes.

Vale ressaltar que o Caminhos para Saúde oferece de segunda a sexta exames de glicemia, colesterol, aferição da pressão arterial, cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), entre outros. A base conta também com equipamento odontológico e profissional da área, que realiza diversos procedimentos voltados à saúde bucal dos motoristas. É oferecido ainda serviço de podologia, corte de cabelo e massagem bioenergética. Todos os procedimentos são gratuitos.