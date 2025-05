Prefeitura fará indicação para transformar a área do IAC

A sugestão de transformar a área do IAC em um Parque Tecnológico será dada ao governador do Estado de SP, Tarcísio de Freitas, e visa ampliar o legado científico da área do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), localizada às margens da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. O espaço de 1.103.000 m², com mais de 60 mil m² de área construída, estratégico para o desenvolvimento de pesquisas fundamentais que impactam diretamente a economia, o meio ambiente e a segurança hídrica da região.

O Governo do Estado anunciou um processo de alienação de imóveis públicos incluindo a área do IAC, que inclui 35 fazendas experimentais, e não pode ser considerada ociosa, pelo contrário: trata-se de um ativo público em pleno uso, com grande valor estratégico e científico.

Como evolução natural da vocação científica da área, a Prefeitura de Jundiaí estuda a implantação do Parque Tecnológico de Jundiaí no espaço atualmente ocupado pelo IAC. A proposta integra o Programa Inova+ Jundiaí, que consolida a política pública municipal voltada à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), e tem como objetivo transformar a cidade em um polo regional de desenvolvimento sustentável e inteligente.