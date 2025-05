Teste do ‘bafômetro': taxa de recusa é alta no Estado

O etilômetro é um aparelho utilizado para medir a concentração de álcool no organismo de uma pessoa por meio do ar exalado dos pulmões. Autoridades de trânsito empregam o aparelho para verificar se um motorista está dirigindo sob efeito de álcool, conforme estabelece a Lei Seca.

O teste do “bafômetro”, tecnicamente chamado de etilômetro, surgido em 2008 com a Lei Seca, é uma das ferramentas usadas para barrar embriaguez ao volante. Apesar de altos índices de recusa, o que não impede penalidades, o instrumento é essencial para evitar mortes e lesões no trânsito. Neste Maio Amarelo, mês dedicado à segurança no trânsito, saiba como funciona o teste do “bafômetro”.

O teste detecta o teor de álcool por meio do ar dos alvéolos pulmonares. Lá, ocorrem as trocas gasosas com o sangue. Assim, parte do álcool consumido, que é absorvido pela corrente sanguínea, acaba sendo eliminada pelos pulmões durante a respiração.

“O teste do ‘bafômetro’ é utilizado nas fiscalizações de alcoolemia com intuito de identificar se o motorista que está sendo alvo da fiscalização fez ou não o uso do álcool. A importância desse equipamento é trazer a tona a certeza de que esse motorista está apto a conduzir o veículo de forma segura, garantindo a segurança no trânsito para todos”, explica Eduardo Gomes, superintendente do Detran-SP na capital.

Limites do teste do ‘bafômetro’