Jundiaí participa do Dia do Desafio com incentivo ao exercício

Por meio de uma proposta do Sesc-SP, a Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (Ugel) da Prefeitura de Jundiaí, participa como apoiadora em parceria com o Procon.

No próximo dia 28 de maio, quarta-feira, Jundiaí participa de mais uma edição do Dia do Desafio, uma campanha mundial que incentiva a prática de esportes e atividades físicas como ferramentas para uma vida mais saudável e ativa. Em 2025, a iniciativa celebra 30 anos com o lema “30 Anos do Movimento”, reafirmando a importância da atividade física.

“O Dia do Desafio é mais do que uma ação simbólica. É clamar pela atividade física espontânea, corriqueira, onde as pessoas possam se movimentar e deixar de lado o sedentarismo”, afirmou Rita.

Coordenado no continente americano pelo Sesc São Paulo, com liderança da Tafisa (The Association for International Sport for All), apoio da Isca (International Sport and Culture Association) e da Unesco, o Dia do Desafio reúne mais de 3,5 mil organizações em 14 países.

A edição deste ano também reforça o compromisso com o Plano de Ação Global sobre Atividade Física (Gappa) 2018-2030, da Organização Mundial da Saúde (OMS), que busca sociedades mais ativas. Dentro desse espírito, o manifesto “5% mais ativos”.