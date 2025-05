Estuprador caçado pela PF e PC é preso com ajuda da PM de Jundiaí

Um homem condenado a 15 anos e seis meses de prisão, por estupro de vulnerável, cometido contra sua enteada, de 14 anos, em Esteio, no Rio Grande do Sul, foi capturado por policiais militares na barra Funda, em São Paulo, nesta quarta-feira (14). A captura aconteceu após trabalho conjunto da Polícia Civil de Esteio, Polícia Federal e Polícia Militar de São Paulo e também de Jundiaí, que através do setor de inteligência conseguiu descobrir o paradeiro do criminoso na capital.

O estupro aconteceu em 2014, contra a filha biológica da ex-companheira dele. Na ocasião o bandido foi preso, depois ganhou liberdade provisória e fugiu - enquanto foragido, ele foi julgado e condenado.

Desde então as informações de investigação passaram a ser compartilhadas pela Polícia Civil de Esteio, com a Polícia Federal e forças policiais de outros estados.