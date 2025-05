Metade dos contribuintes não declarou Imposto de Renda em Jundiaí

Com o prazo final se aproximando, os contribuintes têm até o dia 30 de maio, às 23h59, para entregar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Em Jundiaí, a Receita Federal espera receber 198.480 declarações este ano. Até agora, 100.265 contribuintes entregaram o documento, o que representa cerca de 50,5% do total esperado.

Em 2024, foram entregues 185.732 declarações na cidade. No cenário nacional, a expectativa é de que 46,2 milhões de declarações sejam enviadas até o fim do prazo — um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Até o momento, 23 milhões de declarações foram registradas no país, ou seja, 49,8% do total.

Quem não cumprir o prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido. O contador José Carlos Rodrigues, da PJC Pró Jurídico Contabilidade, alerta: “Se por qualquer motivo, estando obrigado a declarar, perceber que não vai conseguir entregar no prazo, é recomendável que envie mesmo com dados incompletos. Depois, com os documentos em mãos, pode retificar a declaração. A retificadora não isenta do pagamento do imposto, mas evita a multa por atraso.”