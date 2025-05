Fatal: motocicletas inflam estatísticas negativas do trânsito

Pela primeira vez, o Atlas da Violência, publicação anual do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sobre a criminalidade no país, divulgou dados relacionados à violência do trânsito. Segundo a publicação, um dos principais fatores relacionados ao aumento de mortalidade no trânsito brasileiro é o aumento da frota de motos e também das mortes de motociclistas. Em Jundiaí, a morte de motociclistas no trânsito representou cerca de 40% do total.

Nos últimos, considerando o período de 2016 a 2024, a frota de motos, incluindo motocicletas, motonetas e ciclomotores, também aumentou significativamente em Jundiaí, 26%, partindo de 49.495 e chegando a 62.432 no ano passado. Com mais motos nas ruas, consequentemente, há mais acidentes com motociclistas e também mais mortes, visto que este é um veículo frágil para o condutor.