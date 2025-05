Jundiaí Matsuri chega à 3ª edição no Parque da Uva

Entre os dias 19 e 22 de junho, o Parque da Uva será transformado em um verdadeiro pedacinho do Japão com a realização da 3ª edição do Jundiaí Matsuri – Festival da Cultura e Gastronomia Japonesa. Organizado pela Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Jundiaí (Nipo Jundiaí), o evento conta com o apoio da Prefeitura de Jundiaí e terá entrada solidária mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí.

Para apresentar os detalhes da edição 2025 do festival, o presidente da associação, Pedro Shizuo Inamura, e o advogado Célio Okumura Fernandes estiveram na prefeitura em visita ao gestor de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser.

“O Jundiaí Matsuri 2025 proporcionará uma verdadeira imersão na cultura japonesa. Trata-se de um evento importante da Nipo Jundiaí, pois é mais uma oportunidade de podermos apresentar ao público jundiaiense uma boa parte da nossa Cultura e Gastronomia. Fica o convite a todos”, destacou Pedro Shizuo Inamura.