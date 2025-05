Vestibulinho das Etecs para o segundo semestre abre inscrições

As vagas são destinadas às Escolas Técnicas e às classes descentralizadas – unidades que oferecem um ou mais cursos técnicos sob a administração de uma Etec, por meio de parcerias com prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs), além da Secretaria Estadual da Educação (oferta do Ensino Técnico em salas de escolas estaduais).

O Centro Paula Souza (CPS) oferece 36.346 vagas em cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo, para as unidades de todo o Estado de São Paulo. As opções de estudo estão distribuídas nas modalidades presencial, semipresencial e online.

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) estão com inscrições abertas para o Vestibulinho do segundo semestre. Os candidatos devem fazer a inscrição até dia 10 de junho, exclusivamente, pelo novo site do processo seletivo: vestibulinho.etec.sp.gov.br . O valor da taxa é de R$ 30 e a prova será aplicada no dia 6 de julho, às 13h30. Esta é uma oportunidade para quem deseja qualificação profissional técnica gratuita e de qualidade.

Para se inscrever no Vestibulinho das Etecs, é preciso acessar o site vestibulinho.etec.sp.gov.br, até o dia 10 de junho, preencher a ficha de inscrição e responder ao questionário socioeconômico. Também é necessário pagar uma taxa de participação até o dia 11 de junho. A efetivação da inscrição no Vestibulinho das Etecs ocorrerá somente após a confirmação do pagamento do boleto.

As informações indicadas na inscrição são de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos. Na Portaria do processo seletivo e no Manual do Candidato estão disponíveis o detalhamento da documentação necessária, bem como todas as orientações para inscrição.

Caso o candidato necessite, as Etecs oferecem internet e computadores para que a inscrição seja realizada. É necessário consultar a unidade desejada quanto aos horários de atendimento.

Ensino Técnico