Mães que inspiram, cuidam e constroem Jundiaí

Mas sua maior construção é dentro de casa. “Vida de mãe não é jornada dupla, é tripla, quádrupla. A mãe é cozinheira, faxineira, psicóloga, financeira… é o alicerce da casa”, define. Para Treisse, o humor da casa começa com o dela — e ela leva isso com leveza, mesmo diante das cobranças de uma mulher no mercado de trabalho. “A gente tem que se adaptar e levar com leveza, senão não enxerga o que é mais gostoso da vida: o crescimento do filho.”

Hoje, João Pedro é guarda municipal, e ela se emociona ao falar do homem em que ele se tornou. “Não só pela parte acadêmica, mas pelos valores que conseguimos passar pra ele. Ele é um ser humano que apoia as pessoas. O lema da guarda, ‘combater o mal e proteger o bem’, cai perfeitamente pra ele.”

João Pedro também reconhece tudo que recebeu: “O que mais me orgulho da minha mãe é essa força e independência dela, junto com a inteligência. Todos os desafios que aparecem, ela resolve — muitas vezes sozinha. Isso é muito inspirador pra mim.”