Maio Amarelo tem programação especial com atividades educativas

Durante a ação, os agentes de trânsito estarão no local com o mascote Vaguinho, distribuindo folders educativos e reforçando mensagens de respeito às leis de trânsito e empatia no dia a dia.

Neste sábado (10), a equipe de Educação para o Trânsito estará na Praça da Matriz – Rua Naim Miguel, a partir das 9h, com a ação “Só um minutinho”. A iniciativa chama a atenção para os riscos das paradas rápidas em locais proibidos, como em faixas de pedestres, esquinas ou frente a garagens. Por meio de encenações e interações com o público, a atividade mostra que até mesmo uma pequena infração pode causar grandes acidentes.

À tarde, a partir das 14h, a campanha segue para o Maxi Shopping Jundiaí, onde o Vaguinho e a equipe irão interagir com o público que circula pelo centro de compras, levando orientações de forma leve e acessível.

Já no domingo (11), a ação educativa será no Mundo das Crianças, a partir das 7h30, com destaque para o Jardim da Mobilidade — um espaço lúdico onde as crianças aprendem, brincando, sobre as regras básicas de trânsito. A presença do mascote Vaguinho também está garantida para alegrar os pequenos e reforçar a importância da educação desde cedo.

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, e em Jundiaí, a programação se estende ao longo de todo o mês com atividades em escolas, centros comerciais e espaços públicos. A campanha reforça a mensagem de que a mudança começa com cada um de nós: desacelerar é um ato de cuidado com a própria vida e com a do outro.