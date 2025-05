Bandas Outside e Pulse fazem show em prol do Grendacc

O “Rock pela Vida”, show realizado pelas bandas Outside e Pulse no dia 22 de maio, a partir das 19h, no Café Tequila, terá a bilheteria destinada para o Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer). Os ingressos custam R$ 20,00 e já estão à venda pelo Sympla.

O Grendacc, que em 2025 completa 30 anos de luta contra o câncer infantojuvenil, é referência no tratamento oncológico de Jundiaí e região e tem um índice de cura de 80%. Atualmente, 18 crianças e adolescentes estão em tratamento efetivo (passando por quimioterapia) e outras 70 estão em acompanhamento (passando por exames e consultas).

O Grendacc convida a população para curtir essa noite solidária de rock'n roll, realizada em parceria com as bandas Pulse e Outside (que abriram mão de seus cachês) e do Café Tequila, que vai destinar 100% da bilheteria para a instituição.