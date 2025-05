Wet’n Wild celebra Mês das Mães com feijoada especial no dia 11

No mês de maio o Wet´n Wild está com uma programação especial. Neste domingo será realizada a Feijoada Aurora, comemorativa ao Dia das Mães, das 11h às 17h, no espaço Lagoon Beach Club, uma área exclusiva, em ambiente totalmente conectado à natureza, com infraestrutura diferenciada.

O evento inclui buffet completo e open bar de bebidas (caipirinhas, cerveja Amstel, sucos, refrigerantes e água), das 12h às 15h, além de DJ e banda ao vivo. Os ingressos dão acesso à feijoada e a todas as atrações do parque, com valores a partir de R$69,00 para crianças, R$79,00 para mães e R$159,00 para demais visitantes. Crianças de até 5 anos não pagam. Os bangalôs são cobrados à parte, mediante reserva antecipada.

Combo Mês das Mães