Dia das Mães: 20% dos consumidores já se endividaram com presente

Um em cada cinco consumidores paulistas (20,8%) que pretendem adquirir produtos no Dia das Mães este ano já se endividaram ao comprar um presente para esta data, de acordo com consulta virtual do Procon-SP. Decretada há 93 anos no país, esta é uma das datas mais importantes para o comércio varejista brasileiro, junto com o Natal e a Black Friday.

O levantamento também apontou que 56,1% dos entrevistados preferem o uso do cartão de crédito para presentear as suas mães, o que requer alguns cuidados para que a compra não se transforme em dívida. Especialistas do Procon-SP recomendam que o consumidor deve evitar compras por impulsos para não comprometer o seu orçamento, além de se planejar e pesquisar bastante.

A consulta, que teve objetivo de verificar a intenção de compra dos consumidores nesta data, considerou as respostas de 464 consumidores que acessaram o site da Fundação entre 25 de março e 17 de abril. Confira o relatório completo aqui.

Preferências de compras