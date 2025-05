Fim de semana terá chuva e queda de temperatura em Jundiaí

O roteiro do tempo em Jundiaí se repete já há alguns dias: com poucas nuvens ou céu aberto, as manhãs e as noites são mais geladas e as tardes costumam esquentar. Para este fim de semana, porém, a meteorologia indica mudança. Há previsão de chuva para a cidade no sábado e no domingo e, com isso, as temperaturas devem cair um pouco.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sexta (9) ainda tem previsão que segue o que é visto nos últimos dias. Amanhã, a mínima será de 17°C e a máxima de 29°C, sem chuva, mas com algumas nuvens. Já no sábado (10), são esperadas pancadas de chuva isoladas à noite, até lá, os termômetros devem ficar novamente entre 17°C e 29°C. Essa chuva não deve ser muito volumosa, mas pode se estender até a manhã de domingo (11), quando as temperaturas ficarão entre 13°C e 19°C.

Para o início da próxima semana, a chuva não deve voltar a cair na cidade, mas as temperaturas vão subir gradativamente ao longo dos dias. Segundo o Climatempo, a segunda (12) terá entre 13°C e 21°C. Já na próxima sexta (16), os termômetros já estarão marcando temperaturas mais altas, entre 14°C e 26°C. O tempo seguirá predominantemente seco na cidade, mas a chuva pode voltar a cair na Terra Querida até o fim do mês.