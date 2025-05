Jundiaí terá cadastro para doadores de medula dia 24 de maio

No próximo dia 24 de maio, Jundiaí recebe mais uma edição da Campanha de Cadastramento de Doadores de Medula Óssea, promovida pelo Grupo Medula Óssea Jundiaí, em parceria com o Hemocentro da Unicamp. A ação acontece das 9h às 14h, no Grendacc – Espaço Bazar de Marcas, localizado na rua Olívio Boa (esquina com a av. Dr. Manoel Ildefonso Archer de Castilho), no Parque da Represa.

A campanha tem como principal objetivo aumentar o número de jovens doadores no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). A chance de encontrar um doador compatível fora da família é de apenas 1 em 100 mil, o que torna essencial o engajamento da população. Para muitos pacientes com leucemias e outras doenças do sangue, o transplante de medula óssea é a única possibilidade de cura.

Desde 2014, o Grupo Medula Óssea Jundiaí realiza campanhas de cadastramento presencial, já que não há hemocentro na cidade. Fora das datas das campanhas, interessados podem se cadastrar diretamente nos hemocentros de Campinas ou São Paulo.