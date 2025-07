Suspeito de atropelamento é preso por homicídio qualificado

Um homem de 28 anos foi preso nesta tarde (16), em Jundiaí, pelo Tático Motos da Guarda Municipal. Ele é suspeito de atropelar e matar um homem de 41, na marginal do Rio Jundiaí, em Campo Limpo Paulista, na manhã desta quarta-feira, e fugir do local sem prestar socorro. Agora, vai responder por homicídio qualificado na direção de veículo automotor.

Foram levantadas informações sobre as características do carro e da placa e, no início da tarde, um suspeito foi abordado no Centro de Jundiaí, por guardas municipais do Tático Motos (Moacir, Lemes e Douglas).

O carro em que o suspeito estava tinha placa e características iguais. O veículo, inclusive, estava bastante danificado na parte dianteira.