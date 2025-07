A partir de hoje (15), Jundiaí se torna base de defesa antiaérea

O Exército Brasileiro deu um passo estratégico rumo ao fortalecimento de sua capacidade de defesa antiaérea com a transformação do 12º Grupo de Artilharia de Campanha (12º GAC) em 12º Grupo de Artilharia Antiaérea (12º GAAAe). A solenidade militar foi realizada nesta terça-feira (15), em Jundiaí (SP), com a presença do General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, Comandante do Exército.

Capacidade ampliada e novo armamento

O 12º GAAAe iniciará suas atividades equipado com sistemas de defesa de baixa altura transferidos do 2º GAAAe (Praia Grande-SP). No médio prazo, a unidade será dotada com baterias de mísseis de médio alcance, ampliando significativamente o volume e o alcance da proteção contra ameaças aeroespaciais. A medida está em consonância com o Plano Estratégico do Exército (PEEx 2024-2027) e com a Estratégia Militar Terrestre (EMT), com foco na dissuasão e na pronta resposta a ameaças contemporâneas.