Prefeitura de Jundiaí apresenta ações em encontro com o Forcis

Durante a apresentação, o prefeito Gustavo Martinelli reforçou o compromisso da gestão com a escuta ativa da sociedade e a adoção de medidas concretas para melhorar a vida da população. “Desde o início do mandato, temos priorizado ações que trazem resultados reais para a cidade. As torres de segurança, a ampliação das rondas da Guarda Municipal, o fortalecimento das abordagens sociais e a criação do programa de zeladoria ‘Quem Ama, Cuida’ são exemplos claros de como estamos trabalhando com seriedade, eficiência e cuidado com as pessoas”, destacou.

A Prefeitura de Jundiaí realizou, na tarde desta terça-feira (6), o segundo encontro com o Fórum de Cidadania e Solidariedade de Jundiaí (Forcis), grupo composto por instituições que representam setores estratégicos da sociedade civil organizada. Durante a reunião, o governo municipal apresentou as principais entregas realizadas nos primeiros 100 dias da nova gestão, com destaque para os avanços nas áreas de segurança pública, zeladoria urbana e geração de empregos.

O vice-prefeito Ricardo Benassi também participou do encontro e ressaltou a importância do diálogo com as instituições que integram o Forcis. “A troca de experiências e percepções com entidades tão representativas permite à Prefeitura tomar decisões mais assertivas e alinhadas com as necessidades da população. É um espaço fundamental para garantir que as políticas públicas avancem com transparência e participação”, afirmou.

Ao final da reunião, os representantes do Forcis destacaram a importância da continuidade desse canal permanente de diálogo com o poder público, contribuindo para a construção conjunta de soluções e o fortalecimento do desenvolvimento sustentável e participativo em Jundiaí.