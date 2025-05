Cuidado com bebês: creches implementam abordagem Pikleriana

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Educação (UGE), está dando continuidade a uma formação voltada à implementação da abordagem Pikleriana nas creches da rede municipal. O objetivo é qualificar o cuidado e a educação dos bebês desde os primeiros meses de vida, com foco na construção de vínculos seguros, no respeito ao tempo de cada criança e na autonomia.

Este ciclo formativo foi conduzido por Denize Bello Gonçalvez, educadora infantil da rede e estudiosa da abordagem, que vive os princípios Piklerianos em sua prática cotidiana com os bebês. Inspirada nas teorias da médica húngara Emmi Pikler, essa abordagem propõe uma relação cuidadosa e atenta entre adultos e crianças, valorizando momentos como a troca de fraldas, o banho, o sono, as refeições e o brincar livre como experiências educativas fundamentais. “A abordagem Pikleriana parte do princípio de que o bebê é um ser ativo desde o nascimento. Respeitar seu tempo, promover o movimento livre e garantir interações de qualidade nos momentos de cuidado são atitudes que fortalecem vínculos afetivos e promovem um desenvolvimento saudável. Quando olhamos de verdade para cada bebê e confiamos em sua capacidade, transformamos a educação infantil desde os primeiros meses de vida”, explica Denize Bello Gonçalvez.

Educadoras da rede têm relatado mudanças significativas na relação com os bebês após os estudos. Fabiana Del Col, que atua em uma das creches municipais, conta como a prática vem inspirando o dia a dia. “Eu acho importante, porque a gente está todos os dias com as crianças pequenas, que têm muito vínculo com a gente. Eles aprendem muito conosco, pelo exemplo mesmo. Quando a gente tem esse momento mais individual com eles, eles se sentem mais acolhidos. Eu percebo que a gente já tinha um pouco disso, de forma inconsciente, mas agora está mais visível. Por exemplo, as refeições dentro da sala foram muito importantes. É um momento mais íntimo, sem tanto barulho, em que eles ficam mais calmos. É como se fosse um momento único da sala. A gente trata as crianças de forma individual, mesmo dentro do coletivo. Com os menores, esse olhar mais próximo faz toda a diferença.”