Polícia Civil de SP detecta R$ 9,6 bi em lavagem de dinheiro

Dinheiro apreendido é destinado à segurança pública

O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro trabalha em conjunto com o programa Recupera-SP, que destina os recursos apreendidos com o crime organizado para o fundo estadual da segurança pública. Os valores são revertidos em investimentos nas forças policiais do estado, como aquisição de equipamentos, aprimoramento de tecnologias e infraestrutura.

O delegado Lawrence Tanikawa, do Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas da Secretaria da Segurança Pública (SSP), explica que “o LAB-LD realiza as medidas de inteligência financeira e no suporte geral às unidades policiais, analisando as evoluções patrimoniais dos investigados e outros dados de interesse. Após o encerramento dessas investigações, durante a ação penal, caso os valores bloqueados, bens arrestados ou sequestrados sejam perdidos em favor do Estado, por decisão judicial, o Recupera-SP tem a incumbência de auxiliar na incorporação deste patrimônio”.